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Реал Овьедо пока не продлил Лунина

Реал Овьедо пока не продлил Лунина
10:44 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец Андрей Лунин может досрочно вернуться в Мадрид.

Представители Реал Овьедо, за который на правах аренды выступает вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, продлили игроков, чьи контракты истекают в конце июня. Однако, среди них нет украинского голкипера.

Продление контракта до фактического завершения сезона даст возможность игрокам, кто должен был уйти раньше, доиграть розыгрыш до конца, но Лунин досрочно может вернуться в мадридский Реал.

В частности, Реал Овьедо сообщил об 11-ти игроках, которые в любом случае доиграют сезон до конца, даже если их контракт не рассчитан на последующие сезоны.

Ранее сообщалось, что Реал сделает Лунина вторым вратарем команды в следующем сезоне из финансовых соображений.

Андрей Лунин в нынешнем сезоне выступал за Вальядолид, где не получал должного количества игровой практики, после чего зимой перебрался в Реал Овьедо. В нынешнем сезоне на его счету 9 матчей в Сегунде (10 пропущенных мячей).

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Реал Овьедо занимает 17-ю строчку в таблице Сегунды, а Реал находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от Барселоны на 2 очка. Все соревнования в Испании приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин, ФК Реал Овьедо.
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