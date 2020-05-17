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Форвард Динамо: Без зрителей матч с Шахтером будет ощущаться по-другому

Форвард Динамо: Без зрителей матч с Шахтером будет ощущаться по-другому
11:16 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Динамовцы с нетерпением ждут возобновления игр.

Форвард киевского “Динамо” Фран Соль поделился впечатлениями о первых общекомандных тренировках после долгого перерыва.

- Фран, как даются первые командные занятия на базе?

- Тренировки проходят отлично, в хорошем настроении. На этой неделе к тому же была хорошая погода. Все игроки очень скучали по тренировкам в команде, и теперь все мы снова получаем удовольствие от работы.

- Команда тренируется в том же режиме, что и до карантина? Или первые занятия после перерыва носят втягивающий характер?

- В принципе, сейчас тренировки такие же, как были до перерыва, без особых послаблений. Ведь мы собрались не после межсезонного отпуска, в период карантина тренерский штаб давал нам обязательную программу индивидуальных тренировок. Все игроки поддерживали себя в форме, поэтому тренировки сейчас такие, как обычно во время сезона.

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- Как сам оценишь свою форму на данном этапе?

- Чувствую себя прекрасно. Во время карантина я очень усердно тренировался, чтобы вернуться на базу в отличных физических кондициях.

- И все же, вы долгое время не проводили командных игровых тренировок с мячами. Насколько это сказалось на игровых связях?

- Это то, над чем нам предстоит много работать сейчас в первую очередь. Можно сколько угодно тяжело тренироваться дома, но когда ты выходишь на футбольное поле после длительного перерыва, это, как правило, всегда ощущается. Тем не менее, я был удивлен почувствовать, что все отточенные нами игровые связи хорошо сохранились. Все ребята демонстрируют хороший уровень работы с мячом и видения поля.

- Если чемпионат возобновится по предварительному плану, в первой же игре “Динамо” встретится с “Шахтером”. Насколько команда готова сразу к такому серьезному матчу?

- У нас целых две недели до матча. Думаю, этого времени вполне достаточно, чтобы быть готовыми на все сто. С нетерпением жду возобновления игр. Жаль только, что это будет совсем необычная игра принципиальных соперников - без зрителей этот матч будет ощущаться по-другому. Тем не менее, мы готовы встретиться с любым соперником.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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