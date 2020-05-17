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Тренера Ливерпуля зовут в политику

Тренера Ливерпуля зовут в политику
12:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Карстен Крамер считает, что тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог бы стать канцлером Германии.

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер выразил мнение, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог бы построить политическую карьеру.

«Клопп — он такой, настоящий. Его потрясающая способность заключается в том, что он умеет разговаривать с людьми после тяжёлых поражений. Помню его выступление перед футболистами после проигрыша „Боруссии“ в финале Лиги чемпионов в 2013 году. Он смог дать людям надежду в тот момент, когда они были по-настоящему разочарованы.

Его лучшее качество — просто быть собой, быть Юргеном Клоппом, а Юрген Клопп способен привлечь людей.

Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Он был бы лучшим вариантом для граждан в политике. Возможно, он мог бы стать канцлером Германии», — приводит слова Крамера Tribal Football

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ФК Ливерпуль, ФК Боруссия Д, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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