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Карлос Солер: Валенсия рвется в Лигу чемпионов

Карлос Солер: Валенсия рвется в Лигу чемпионов
12:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хавбек Карлос Солер поведал о том, чего хочет добиться в текущем сезоне.

Полузащитник Валенсии Карлос Солер рассказал о целях своей команды на остаток текущего сезона, если Примера возобновится.

"Мы хотим достичь Лиги чемпионов, это наша цель. Это клуб с большой историей, и мы прошли квалификацию в последние две кампании Лиги чемпионов. Желание на текущий сезон остается то же".

"Мы близки к достижению квалификации, и еще есть много игр, в которых мы может добыть положительный результат", — сказал Солер Mundo Deportivo. 

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В нынешнем сезоне Карлос Солер провел 27 матчей во всех турнирах за "лос чес" и отметился тремя голами.

Ранее агент испанского футболиста заявил, что полузащитник готов провести в составе Валенсии всю карьеру.

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Футбол, Новости футбола, Карлос Солер.
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