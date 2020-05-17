Карлос Солер: Валенсия рвется в Лигу чемпионов

Новости спорта:Хавбек Карлос Солер поведал о том, чего хочет добиться в текущем сезоне.

Полузащитник Валенсии Карлос Солер рассказал о целях своей команды на остаток текущего сезона, если Примера возобновится.

"Мы хотим достичь Лиги чемпионов, это наша цель. Это клуб с большой историей, и мы прошли квалификацию в последние две кампании Лиги чемпионов. Желание на текущий сезон остается то же".

"Мы близки к достижению квалификации, и еще есть много игр, в которых мы может добыть положительный результат", — сказал Солер Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Карлос Солер провел 27 матчей во всех турнирах за "лос чес" и отметился тремя голами.

Ранее агент испанского футболиста заявил, что полузащитник готов провести в составе Валенсии всю карьеру.