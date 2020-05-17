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Руни: Парк Чжи Сун был таким же важным для МЮ, как и Роналду

Руни: Парк Чжи Сун был таким же важным для МЮ, как и Роналду
13:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард Уэйн Руни поделился мнением о своем южнокорейском экс-одноклубнике.

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни вспомнил о своем продолжительном периоде выступлений за Манчестер Юнайтед, высказав свое мнение о легенде "красных дьяволов" Парк Чжи Суне. Англичанин утверждает, что Парк был таким же важным звеном команды, как и Криштиану Роналду.

"Это безумие, но если вы скажете 12-летнему мальчику о Криштиану Роналду, он бы сразу ответил: "Да, он был великолепным игроком Манчестер Юнайтед", но если вы упомянете о Парк Чжи Суне, они могут и не знать, кто это такой".

"Тем не менее, все мы, кто играл с Парком, знают, что он был почти так же важен для команды, как и Роналду. Это из-за того, что Парк — командный игрок и многое дал коллективу. Именно такие футболисты, а не звезды, являются самой важной составляющей в спорте", — приводит слова Руни Goal.com.

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Напомним, Парк с 2005 по 2012 год играл за МЮ под руководством Алекса Фергюсона. За это время он четырежды стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Уэйн Руни, Парк Чжи Сун.
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