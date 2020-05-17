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Мбаппе готов отложить переход в Реал

Мбаппе готов отложить переход в Реал
13:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В нынешних условиях трансфер видится маловероятным

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе не будет форсировать переход в "Реал" в летнее трансферное окно.

По информации L’Équipe, 21-летняя суперзвезда осознает, что в нынешних финансовых условиях его переезд на "Сантьяго Бернабеу" в ближайшее время нереален.

В настоящий момент Мбаппе находится в напряженных отношениях с руководством "ПСЖ". Контракт Килиана с французским клубом действует еще два сезона, а переподписать договор Мбаппе готов лишь в случае, если в новом соглашении будет прописана адекватная клаусула или пункт, позволяющий ему перейти конкретно в мадридский "Реал".

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В нынешнем сезоне Мбаппе отметился 30 голами и 17 результативными передачами в 33 матчах за "ПСЖ".

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ФК Реал, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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