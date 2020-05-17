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Ювентус задумал обмен футболистами с Барселоной

Ювентус задумал обмен футболистами с Барселоной
14:17 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В Турине не рассчитывают на Маттиа Де Шильо.

Руководство Ювентуса готово расстаться с защитником Маттиа Де Шильо, отправив футболиста в Барселону. Взамен туринцы хотят получить Жан-Клера Тодибо. Между клубами продолжаются переговоры.

В данный момент Тодибо выступает на правах аренды за Шальке, но гельзенкирхенский клуб вряд ли позволит себе выкупить француза за 25 миллионов евро, прописанных в соглашении.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не рассчитывает на Де Шильо в своих рядах, из-за чего сообщалось, что его могут включить в сделку по Артуру.

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В текущем сезоне 27-летний Де Шильо сыграл в 12 матчах за Ювентус, не отличившись результативными действиями. На счету Тодибо провел 8 матчей в составе Шальке.

Чемпионаты Италии и Испании приостановлены из-за пандемии коронавируса, их планируют возобновить в июне.

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ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Жан-Клер Тодибо.
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