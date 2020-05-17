В Испании клубам разрешили тренироваться в группах по десять человек

Новости спорта:Команды приступят к активной фазе подготовки к продолжению сезона.

Уже с 18 мая клубам чемпионата Испании разрешено тренироваться в группах по десять человек, чего нельзя было делать до этого.

Расширение числа одновременно занимающихся в группах игроков связано с активной фазой подготовки к возобновлению сезона Примеры. До этого игроки тренировались индивидуально, а затем в небольших группах.

Игроки Барселоны вернулись к тренировкам на базе лишь 8 мая, мадридский Реал приступил к ограниченным занятиям 11 мая.

Наиболее вероятной датой возобновления сезона в Испании называется 6 июня, при этом из-за пандемии коронавируса до конца 2021 года матчи в стране будут проходить без зрителей на стадионах.

На вынужденный перерыв лидером чемпионата ушла Барселона. У второго Реала на 2 очка меньше, на третьем месте находится Севилья.