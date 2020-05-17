Форварда Сельты рекордно оштрафовали за нарушение карантина

Новости спорта:Крупнейшее наказание в истории клуба.

Форвард испанской Сельты Пионе Систо получил штраф в размере 60 тысяч евро за нарушение карантина. Он отправился в Данию, не сообщив об этом клуб.

Игрок поехал к себе на родину на автомобиле во время пандемии, а также не выполнял план индивидуальных тренировок, составленный клубом.

Наказание Систо стало самым большим дисциплинарным штрафом в истории клуба из Виго.

25-летний игрок в нынешнем сезоне в составе Сельты провел 21 матч во всех турнирах, забив 4 гола. Он выступает за испанцев с 2016 года.

Сельта находится на 17-м месте турнирной таблицы Примеры. Чемпионат приостановлен и может быть возобновлен в июне.