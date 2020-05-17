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Жозе Боту: Шахтер продает футболистов для престижа, а не из-за финансовых нужд

Жозе Боту: Шахтер продает футболистов для престижа, а не из-за финансовых нужд
15:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Глава селекции горняков рассказал о принципе работы в поиске футболистов в донецком клубе.

Директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту рассказал о том, как в клубе происходит поиск футболистов. По словам скаута, работа в донецкой команде сильно отличается от его бывшей работы в Бенфике, поскольку перед селекционной службой "горняков" стоит не только задача по усилению состава.

"У владельца Шахтера есть футбольный вкус, и он хочет, чтобы его команда играла определенным образом. Если он и продает игроков, то делаете это больше для престижа, а не финансовых нужд".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы удовлетворить его требования. Даже если Шахтер побеждает, он может быть недоволен, так как команда играла не так, как он хотел. Одних побед мало. Мы должны сформировать такую команду, которая будет демонстрировать привлекательную игру. В этом и заключается идея владельца Шахтера".

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"Если бы мы работали в клубе, который приобретает игроков только для победы, мы бы были больше осведомлены о ситуации на рынке, поскольку не задумывались бы об идее создания команды. Эта работа проще, хотя также требует усилий. Знаете, не нужно быть великим скаутом, чтобы выбирать между Месси и Роналду", — приводит слова Боту Maisfutebol.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Жозе Боту.
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