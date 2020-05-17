Президент УЕФА: Европейский сезон завершится в августе

Новости спорта:Процедура квалификации в еврокубки для команд, чьи чемпионаты завершат досрочно, не изменится.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что план завершить европейский сезон в августе остается в силе. Президент ожидает, что по крайней мере 80% национальных первенств смогут доиграть чемпионаты.

«Мы должны подождать исполкома УЕФА, который подтвердит все даты. Могу сказать, что европейский сезон завершится в августе, если все обстоятельства останутся, как сейчас», — сказал Чеферин.

«Думаю, большинство лиг завершит сезон. Те, кто этого не сделают — это их решение. Их клубам все равно предстоит играть в квалификации, если они намерены участвовать в еврокубках».

«В текущем сезоне ПСЖ и Лион должны будут организовать матчи еврокубков во Франции. Если это сделать нельзя, они обязаны найти нейтральное поле. Не вижу причин, по которым французские власти не дали бы разрешение играть без зрителей, но это не мне решать».

ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиону предстоит ответный матч 1/8 финала против Ювентуса. Проведение игр французских команд на домашних аренах остается под вопросом из-за продления карантина в стране.

Напомним, ранее приняли решение досрочно завершить чемпионат во Франции, Бельгии, Нидерландах. Последние не стали определять чемпиона страны.

Ранее сообщалось, что возобновление Лиги чемпионов планируется на 7 августа, после того как завершатся национальные лиги. Матчи турнира будут проводить каждые три дня. 7 и 8 августа, вероятно, состоятся ответные матчи 1/8 финала турнира. 11-12 августа — первые поединки 1/4 финала, 14-15 августа — ответные встречи четвертьфинальной стадии. Полуфинальные поединки запланированы на 18-19 и 21-22 августа. Согласно предварительному плану финал Лиги чемпионов состоится 29 августа.

Напомним, что УЕФА рассматривает вариант с проведением матчей Лиги чемпионов на нейтральных стадионах. Организация намерена проводить матчи европейских соревнований без зрителей и при условии активного тестирования их участников на коронавирус.