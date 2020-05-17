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Бундеслига: берлинский "Унион" потерпел поражение в матче против "Баварии"

Бундеслига: берлинский "Унион" потерпел поражение в матче против "Баварии"
22:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:Бавария одержала уверенную победу в своем первом матче после длительной паузы

В рамках 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" в Берлине играла против местного "Униона". Мюнхенцы одержали победу со счетом 2:0.

Для команд это был первый матч после затяжной паузы, которая длилась с первой половины марта из-за пандемии коронавируса.

Как и остальные поединки Бундеслиги, матч в Берлине проходил при пустых трибунах.

Эта победа стала для команды Ханса-Дитера Флика пятой подряд в чемпионате с общим счетом 17:3.

После этой встречи мюнхенцы набрали 58 очков. Они лидируют в таблице Бундеслиги, на 4 очка опережая дортмундскую "Боруссию". "Унион" (30 очков) занимает двенадцатое место.

"Унион" - "Бавария" - 0:2

Голы: Левандовски, 40 (с пенальти), Павар, 80

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"Унион": Гикевич, Хюбнер, Шлоттербек, Суботич, Триммель, Промель (Кроос, 85), Андрих (Гентер, 71), Ленц, Ингвартсен (Меес,81), Бюльтер (Райерсон, 85), Уджа (Андерссон, 71)

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Мюллер (Кюизанс, 89), Горетцка (Коман, 71), Гнабри (Перишич, 85), Левандовски

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Бундеслига, Бавария, Футбол, Унион Берлин.
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