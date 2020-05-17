Разошлись ничьей: "Кельн" не смог "додавить" "Майнц" на домашнем поле

Новости спорта:ФК "Кельн" упустил победу в матче восстановленной Бундеслиги.

В первом поединке второго соревновательного дня 26 тура немецкой Бундеслиги ФК "Кельн" посетили футболисты "Майнца", передает УНН.

Дебютный гол матча, который проходил без зрителей, удался хозяевам "Рейн Энерги" арены. С пенальти отличился нападающий Марк Вт.

В начале второй 45-минутки австрийский легионер "Кельна" Каинц удвоил преимущество. Однако удержать положительные цифры на табло хозяевам не удалось.

На 61 минуте Авонйи замкнул прострел низом партнера Баку, а через 10 минут Кунде Малонго прошел половину команды "Кельна", ворвался в штрафную, и нанес точный удар - 2:2.

Добавим, "Кельн" с 33 пунктами находится на 10-й строчке, а "Майнц" с 27-ю - 15-й.