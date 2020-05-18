Левандовски стал в один ряд с Месси и Роналду

Новости спорта:Роберт Левандовски забил 40+ мячей в сезоне за Баварию пятый год подряд.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски забил 40 и больше мячей за клуб в одном сезоне пятый год подряд. Помимо него подобной стабильностью в 21 веке отмечались лишь Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Поляк отметился с пенальти в матче 26-го тура против Униона (2:0). Уже сейчас форвард достиг отметки 40 голов за клуб, столько же он забил в двух предыдущих сезонах.

Роберт имеет хорошие шансы увеличить этот показатель. Мюнхенцам предстоит сыграть еще 8 матчей в Бундеслиге, плюс матчи в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

Бавария продолжает лидировать в Бундеслиге, набрав 58 очков. Мюнхенцы сохранили перевес в четыре очка перед ближайшим преследователем Боруссией Д. В следующем туре Бавария примет Айнтрахт 23 мая.