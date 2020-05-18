Игрок Челси угодил за решетку после конфликта с моделью

Новости спорта:Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 17 мая.

Полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои угодил за решетку после конфликта с моделью. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 17 мая. Английский футболист встречался в своем лондонском пентхаусе с девушкой, с которой познакомился в Интернете.

По словам соседей, модель приехала к 19-летнему хавбеку домой около 8 часов вечера в субботу. Она выглядела презентабельно и была с сумкой Louis Vuitton.

Отмечается, что в четыре часа утра девушке стало плохо. Она вызвала полицию и скорую помощь. Детали происшествия неизвестны, но в итоге Хадсона-Одои арестовали полицейские, а девушку отправили в больницу.

Напомним, что в марте футболист переболел коронавирусом и должен был соблюдать режим самоизоляции.