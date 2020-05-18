Барселона могла продать Месси Интеру за 150 млн евро

Новости спорта:Барселона едва не лишилась главной звезды.

Экс-президент Барселоны Жоан Лапорта вспомнил, как в 2006 году Интер пытался приобрести тогда 19-летнего форварда Лионеля Месси.

"Это правда, что в 2006 году Интер сделал нам предложение. Они были готовы выплатить клаусулу в 150 млн евро. Поэтому со временем мы решили увеличить сумму отступных за аргентинца до 250 миллионов, но я всегда был уверен в своих отношениях с отцом Месси.

Я сказал ему: "Им придется выплатить всю сумму, потому что я не хочу продавать Лео. Здесь он будет счастлив и прославится. А там он выиграет только в финансовом плане. Твой сын может стать величайшим в истории. И Барселона - именно та команда, которая поможет это сделать", - Sportskeeda.

Напомним, что Месси является воспитанником Барселоны. Он дебютировал за основной состав в 2004 году и с тех пор завоевал с командой 34 титула.

Ранее аргентинский форвард высказался об игровой форме "сине-гранатовых" до паузы в Ла Лиге и Лиге чемпионов.