Шевченко намекнул о возобновлении матчей сборных

Новости спорта:Главный тренер скучает по своими подопечными.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что до конца года национальная команда может собраться для проведения подготовительных тренировок.

«Я очень соскучился по футболу. Как раз на это время мы планировали подготовку. Сейчас самое главное – правильно разобраться в сложившейся ситуации. Думаю, что УЕФА и ФИФА мониторят страны, в которые возвращается футбол. Для интернациональных матчей крайне важно, чтобы все границы открылись.

Надеюсь, что в сентябре мы будем разговаривать, имея определенную базу данных, которую нам предоставят. К этому времени футбольные чиновники должны скоординировать действия национальных сборных», – рассказал Андрей Шевченко в «Великом Футболе».