Игрок Барселоны может вернуться в Интер ради Лаутаро

Новости спорта:Ранее бразилец выступал за нерадзурри на правах аренды.

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара может стать частью сделки по переходу нападающего Интера Лаутаро Мартинеса. Каталонцы оценивают бразильца в 16 миллионов евро.

Нерадзурри проявляют интерес к Алькантаре и не против заполучить полузащитника. Бразилец выступал за Интер в 2018 году.

Рафинья в нынешнем сезоне на правах аренды играет за Сельту. На счету 27-летнего полузащитника 23 матча, два гола и два ассиста.

Напомним, что Интер хочет получить за Мартинеса 111 миллионов евро. Барселона же готова заплатить только половину этой суммы — около 60 миллионов. Каталонцы намерены включить в сделку футболистов, чтобы покрыть остальную часть суммы.

Сам Лаутаро готов покинуть Интер только ради Барселоны. Форвард попросил руководство нерадзурри отклонять возможные запросы со стороны ПСЖ или Манчестер Сити.