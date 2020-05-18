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Караваев: Миколенко стрижется налысо - и ему больше ничего не надо

Караваев: Миколенко стрижется налысо - и ему больше ничего не надо
11:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник поделился мнением об имидже футболистов.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал, сколько времени он тратит на свою прическу.

"Миколенко говорит, что я делаю прическу десять минут? Ему легко говорить. Он стрижется налысо - и ему больше ничего не надо. Мне надо не 15 минут, а максимум пять. А если Миколенко отрастит волосы - будут проблемы", - заявил футболист в эфире программы Великий футбол.

В текущем сезоне защитник провел 21 матч в составе киевского клуба и отдал две результативные передачи.

Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине

Ранее Караваев рассказал о готовности набрать кондиции к моменту возобновления чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

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Все по теме:

Сборная Украины, Прическа, ФК Динамо (Киев), Александр Караваев, Виталий Миколенко.
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