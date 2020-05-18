Караваев: Миколенко стрижется налысо - и ему больше ничего не надо

Новости спорта:Защитник поделился мнением об имидже футболистов.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал, сколько времени он тратит на свою прическу.

"Миколенко говорит, что я делаю прическу десять минут? Ему легко говорить. Он стрижется налысо - и ему больше ничего не надо. Мне надо не 15 минут, а максимум пять. А если Миколенко отрастит волосы - будут проблемы", - заявил футболист в эфире программы Великий футбол.

В текущем сезоне защитник провел 21 матч в составе киевского клуба и отдал две результативные передачи.

Ранее Караваев рассказал о готовности набрать кондиции к моменту возобновления чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса.