Холанд может оказаться в Манчестере, если Реалу не удастся его купить

Новости спорта:«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Реалом» за Эрлинга Холанда.

Мадридский «Реал» продолжает следить за нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. «Сливочные» планируют сделать предложение о приобретении 19-летнего норвежца в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

В услугах Холанда заинтересован также «Манчестер Юнайтед», который уже пытался купить его минувшей зимой. «Красные дьяволы» готовы к конкуренции с «Реалом», если «шмели» решат расстаться с игроком.

Если «Реалу» не удастся заполучить Эрлинга после сезона-2019/2020, клуб сможет выкупить его у «Боруссии» летом 2021 года за € 75 млн.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе за € 20 млн. В 12 матчах за команду из Дортмунда форвард забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи.