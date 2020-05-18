СМИ: СК Днепр-1 и Заря провели двусторонку во время карантина

Новости спорта:И никакого даже намека на скандал.

СК Днепр-1 и Заря провели контрольный поединок во время карантина. По информации журналиста ТК Футбол 1/2/3 Игоря Бурбаса УПЛ знала о встрече, но клубы не понесут никакого наказания.

«В Австрии бунтуют, что ЛАСК незаконно тренировался. А в Украине все клубы знают, что Днепр-1 с Зарей во время карантина сыграли двусторонку, но во время совместной видеоконференции представители УПЛ лишь словечком об этом обмолвились. И никакого даже намека на скандал», — написал Бурбас в Twitter.

Напомним, что в Украине тренировки в командных видах спорта разрешены с 11 мая. Проведение спортивных соревнований, в которых участвуют не более 50 человек, допускается со второго этапа ослабления карантина, который начнется 22 мая.

Клубы Favbet Лиги хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая. Розыгрыш первенства был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19.

Заря идет на втором месте Favbet Лиги, опережая Динамо по результатам личных встреч. СК Днепр-1 занимает первое место в нижней шестерке турнирной таблицы.