Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом

Экс-форварда Зари может заменить Обамеянга за 22 млн фунтов

Экс-форварда Зари может заменить Обамеянга за 22 млн фунтов
18:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Деннис Бонавентуре вскоре может стать игроком «канониров».

Бывший форвард «Зари» Деннис Бонавентуре, ныне выступающий в Бельгии за «Брюгге», заинтересовал лондонский «Арсенал».

Менеджер «канониров» Микель Артета видит в Бонавентуре отменную замену для Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта, которые могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

За 22-летнего нигерийского форварда «Арсенал» готов заплатить порядка 22 миллионов фунтов. Ожидается, что «Брюгге» не будет удерживать своего футболиста, ведь в клубе уже смирились с его потерей и нацелены лишь выручить максимальную экономическую выгоду от сделки.

Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине

В сезоне-2019/20 на счету Бонавентуре 33 официальных матча, в которых он забил 9 голов и отдал 2 передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, АПЛ, УПЛ, Чемпионат Англии, Деннис Бонавентуре.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Майк Тайсон: Только один раз в тюрьме у меня была драка
02 "Это ненормально! Россия напала на Украину": Сабо о ситуации с Усиком и Ломаченко
03 Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
04 Караваев рассказал о будущем матче с "Шахтером"
05 Шевченко вспомнил, как встретил в парижском лифте Буффона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь