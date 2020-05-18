Экс-форварда Зари может заменить Обамеянга за 22 млн фунтов

Новости спорта:Деннис Бонавентуре вскоре может стать игроком «канониров».

Бывший форвард «Зари» Деннис Бонавентуре, ныне выступающий в Бельгии за «Брюгге», заинтересовал лондонский «Арсенал».

Менеджер «канониров» Микель Артета видит в Бонавентуре отменную замену для Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта, которые могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

За 22-летнего нигерийского форварда «Арсенал» готов заплатить порядка 22 миллионов фунтов. Ожидается, что «Брюгге» не будет удерживать своего футболиста, ведь в клубе уже смирились с его потерей и нацелены лишь выручить максимальную экономическую выгоду от сделки.

В сезоне-2019/20 на счету Бонавентуре 33 официальных матча, в которых он забил 9 голов и отдал 2 передачи.