Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся

Новости спорта:Выборы планировались на 25 мая.

Украинская Премьер-лига объявила, что выборы президента организации, запланированные на 25 мая, перенесены на неопределенный срок. Такое решение было принято совместно с клубами.

УПЛ сообщит о новой дате проведения выборов главы организации позже. Ранее выборы планировались на 7 апреля и 27 апреля, но оба раза были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Вероятно, выборы президента УПЛ проведут уже летом после того, как завершится нынешний сезон. Клубы Favbet Лиги хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая.

На пост нового президента УПЛ на сегодня претендуют Александр Шевченко (выдвинули ПФК Львов и Десна), Михаил Метревели (Шахтер) и Олег Смалийчук (Карпаты). После переноса выборов смогут быть зарегистрированы и другие кандидаты.

В течение двух лет элитным украинским дивизионом руководил Томас Гримм. Швейцарец отказался переизбираться на второй срок.