Коноплянка: До 30 мая все возможно

Новости спорта:Игроки Шахтера приступили к тренировкам.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о том, как проводил время на карантине. Вингер рад вернуться к тренировкам на клубной базе Горняков и уверен, что футболисты смогут подготовиться к возобновлению сезона.

«Время на карантине прошло незаметно. Поседел я. Мы просто нашли занятие: словили всех бабочек в лесу. Я бегал с сачком и домиком для бабочек. И мы выпускали их даже в доме. Поэтому, у нас было все. Три дня назад сложилось ощущение, будто меня родители заново записали на футбол», — сказал Коноплянка.

«В тренировочном процессе сейчас ничего особенного. Тренировки обычные. Сегодня было занятие, мы успели сыграть два тайма по 25 минут и третий – 15 минут. Дали хорошую нагрузку и есть ощущение в мышцах, что я действительно отыграл 90 минут».

«Приходим в форму, ребята набирают физические кондиции. Одно дело, когда ты крутишь дома велосипед или делаешь стабилизацию, но это нельзя сравнить с футболом».

«До 23 лет я позволял себе месяц ничего не делать. Но после 23 лет, если я 15 дней ничего не делал, то обязательно выполнял хотя бы пробежку, потому что понимал, что нужно быстрее приходить в кондиции. Сейчас вообще это было невозможно делать, ведь у меня дома нет беговой дорожки, а велосипед – это совсем другое».

«Было тяжело набирать форму. Иногда я убегал в лес, прятался от всех, надевал маску и скафандр. До 30 мая все возможно, можно набрать 95% кондиций. Нужно проверить себя».

Коноплянка присоединился к Шахтеру из Шальке в сентябре прошлого года. В текущем сезоне 30-летний вингер провел 22 матча за Горняков во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Шахтер лидирует в Favbet Лиге, опережая Зарю на 13 очков. На минувшей неделе Горняки приступили к тренировкам. Клубы Favbet Лиги хотят возобновить матчи чемпионата уже 30 мая.