Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей

Новости спорта:Рестарт немецкого первенства привлек внимание огромного количества футбольных фанатов.

Немецкая Бундеслига стала первой среди ведущих футбольных лиг Европы, которая возобновила прерванный из-за коронавируса сезон.

По информации Bild, рестарт Бундеслиги только в субботу, 16 мая, привлек более шести миллионов зрителей.

Так, около 3,7 млн зрителей Sky Germany (официального транслятора игр лиги) смотрели матчи по специальной подписке. Еще 2,45 млн привлекла программа "Konferenz" - одновременная прямая трансляция пяти субботних игр, которые можно было посмотреть на бесплатном канале Sky.

Этот показатель более чем вдвое превышает обычные cубботние телерейтинги канала. Отмечается, что наибольший интерес привлек поединок дортмундской Боруссии против Шальке (4:0).