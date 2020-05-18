Суркис: Шахтер решит в Киеве принимать соперников - вопросов нет

Новости спорта:Игорь Суркис готов предоставить стадион донецкому "Шахтеру".

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис готов предоставить стадион "Шахтеру", если донетчане примут решение доиграть сезон в Киеве.

Об этом руководитель ФК "Динамо" заявил в эфире программы "Великий футбол".

"Сегодня четыре клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. Луганской "Заре" я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полдником. Может, "Шахтер" решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену – вопросов нет. Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу. Не нужно говорить, что мы хотим играть на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион "Динамо" имени Лобановского, сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите, проведем все матчи на этом стадионе. Или на НСК "Олимпийский". Можно и на "Оболонь-Арене" играть, выбирайте", - сказал Игорь Суркис.

Согласно предварительному плану, чемпионат Украины планируют возобновить 30 мая. Завершить сезон хотят до конца июля. На вынужденный перерыв "Динамо" ушло на третьем месте, уступая "Заре" по результатам личных встреч. Уверенно лидирует "Шахтер".

Из-за пандемии коронавируса чемпионат был приостановлен в середине марта. К моменту паузы команды сыграли 23 тура.