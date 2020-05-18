Болельщики смотрели матч Баварии с дерева

Новости спорта:Фанаты залезли на 12-метровое дерево, чтобы увидеть матч Бундеслиги.

Два немецких болельщика нашли оригинальный способ, чтобы увидеть вживую матч 26-го тура чемпионата Германии «Унион» – «Бавария».

На матчах Бундеслиги присутствие зрителей запрещено из-за пандемии коронавируса, однако вчера два фаната проникли на территорию спортивного комплекса в Берлине и залезли на 12-метровое дерево возле стадиона «Униона». Им даже удалось некоторое время посмотреть футбол, но потом "нелегалов" заметили полицейские, которые и вернули их на землю, сообщает Bild.

Полицейские вынудили фанатов спуститься с дерева, но не стали подвергать их серьезному наказанию, а просто вывели с территории, прилегающей к стадиону.