Шевченко вспомнил, как встретил в парижском лифте Буффона

Новости спорта:Украинец высказался о голкипере Ювентуса.

Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко рассказал о своих взаимоотношениях с вратарем Ювентуса Джанлуиджи Буффоном.

"Я его очень уважаю. Буффон близок мне по многим вещам, по менталитету. Несколько лет назад я приехал в Париж, чтобы поддержать сына, который принимал участие в турнире. Я случайно остановился в гостинице, в которой жили игроки ПСЖ перед игрой".

"Я выхожу из лифта, а передо мной стоит Джиджи. Была приятная встреча. Он сказал: "Хоть ты мне и доставил в жизни очень много неприятностей, я все равно по-человечески тебя люблю и уважаю". Вот такие у нас отношения", - рассказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов-2002/03 Милан с Шевченко в составе обыграл Ювентус. Тогда украинец забил решающий пенальти в ворота Буффона.

Ранее украинский специалист назвал двух тренеров, которые сыграли большую роль в его карьере.