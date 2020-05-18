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Шевченко вспомнил, как встретил в парижском лифте Буффона

Шевченко вспомнил, как встретил в парижском лифте Буффона
15:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец высказался о голкипере Ювентуса.

Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко рассказал о своих взаимоотношениях с вратарем Ювентуса Джанлуиджи Буффоном.

"Я его очень уважаю. Буффон близок мне по многим вещам, по менталитету. Несколько лет назад я приехал в Париж, чтобы поддержать сына, который принимал участие в турнире. Я случайно остановился в гостинице, в которой жили игроки ПСЖ перед игрой".

"Я выхожу из лифта, а передо мной стоит Джиджи. Была приятная встреча. Он сказал: "Хоть ты мне и доставил в жизни очень много неприятностей, я все равно по-человечески тебя люблю и уважаю". Вот такие у нас отношения", - рассказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов-2002/03 Милан с Шевченко в составе обыграл Ювентус. Тогда украинец забил решающий пенальти в ворота Буффона.

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Андрей Шевченко, УПЛ, Новости футбола, УАФ.
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