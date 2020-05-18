Шевченко вспомнил, как встретил в парижском лифте Буффона

Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко рассказал о своих взаимоотношениях с вратарем Ювентуса Джанлуиджи Буффоном.
"Я его очень уважаю. Буффон близок мне по многим вещам, по менталитету. Несколько лет назад я приехал в Париж, чтобы поддержать сына, который принимал участие в турнире. Я случайно остановился в гостинице, в которой жили игроки ПСЖ перед игрой".
"Я выхожу из лифта, а передо мной стоит Джиджи. Была приятная встреча. Он сказал: "Хоть ты мне и доставил в жизни очень много неприятностей, я все равно по-человечески тебя люблю и уважаю". Вот такие у нас отношения", - рассказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.
Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов-2002/03 Милан с Шевченко в составе обыграл Ювентус. Тогда украинец забил решающий пенальти в ворота Буффона.
Ранее украинский специалист назвал двух тренеров, которые сыграли большую роль в его карьере.