Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
"Это ненормально! Россия напала на Украину": Сабо о ситуации с Усиком и Ломаченко
"Это ненормально! Россия напала на Украину": Сабо о ситуации с Усиком и Ломаченко
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом

Мальдини может покинуть Милан и уйти в Реал

Мальдини может покинуть Милан и уйти в Реал
15:21 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Реал может предложить должность Паоло Мальдини.

Директор по стратегическому развитию итальянского "Милана" Паоло Мальдини может получить новое место работы в Испании.

На сегодняшний день известно, что Мальдини имеет разногласия с руководством итальянского клуба. Ранее административный отдел клуба уже покинул другой бывший игрок команды Звонимир Бобан, который занимал пост руководителя футбольным отделом. В то же время мадридский "Реал" следит за ситуацией вокруг Мальдини и планирует в случае определенного развития ситуации предложить 51-летнему функционеру должность спортивного директора, сообщают испанские СМИ.

Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине

Как сообщалось ранее, технический директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что он «никогда не думал о том, чтобы покинуть» россонери, и настаивает на том, что чемпионат в Серии А должен быть завершен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Милан, ФК Реал Мадрид, Паоло Мальдини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это ненормально! Россия напала на Украину": Сабо о ситуации с Усиком и Ломаченко
02 Караваев рассказал о будущем матче с "Шахтером"
03 Игрок Челси угодил за решетку после конфликта с моделью
04 Теофимо Лопес ищет замену Ломаченко
05 Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь