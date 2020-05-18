Мальдини может покинуть Милан и уйти в Реал

Новости спорта:Реал может предложить должность Паоло Мальдини.

Директор по стратегическому развитию итальянского "Милана" Паоло Мальдини может получить новое место работы в Испании.

На сегодняшний день известно, что Мальдини имеет разногласия с руководством итальянского клуба. Ранее административный отдел клуба уже покинул другой бывший игрок команды Звонимир Бобан, который занимал пост руководителя футбольным отделом. В то же время мадридский "Реал" следит за ситуацией вокруг Мальдини и планирует в случае определенного развития ситуации предложить 51-летнему функционеру должность спортивного директора, сообщают испанские СМИ.

Как сообщалось ранее, технический директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что он «никогда не думал о том, чтобы покинуть» россонери, и настаивает на том, что чемпионат в Серии А должен быть завершен.