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Сегодня исполняется 7 лет с момента, когда Дэвид Бекхэм закончил карьеру

Сегодня исполняется 7 лет с момента, когда Дэвид Бекхэм закончил карьеру
16:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дэвид Бекхэм всё ещё скучает по футболу.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался, что по-прежнему скучает по карьере игрока.

«Не могу поверить, что сегодня исполняется семь лет с тех пор, как я провёл последний матч в качестве профессионального футболиста. Такие прекрасные воспоминания.

Мне очень повезло, что я выступал вместе с невероятными партнёрами по команде и получал потрясающую поддержку от болельщиков. Всё ещё скучаю по этому.

Не могу дождаться следующей главы в жизни, которая связана с «Интер Майами», — написал 45-летний англичанин на своей странице в «Инстаграме».

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Бекхэм является президентом и одним из совладельцев «Интер Майами», который в этом году начал выступать в североамериканской футбольной лиге MLS.

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Дэвид Бекхэм, Чемпионат Англии.
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