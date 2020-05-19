Бундеслига: "Байер" разгромил "Вердер"

Новости спорта:"Байер" одержал разгромную победу в заключительном поединке тура Бундеслиги.

Первый после коронавирусного карантина тур Бундеслиги завершился в Бремене матчем местного "Вердера" и леверкузенского "Байера", сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.

Дубль за пять минут первого тайма (38 и 43 минуты) оформил Кей Хаверц из состава "Байера". Между голами немца успел отличиться фулбек хозяев Гебре Селасси. После отдыха "Байер" подтвердил разницу между командами в турнирной таблице - забивали Демирбей и Вайзер. В итоге 1:4.

Таким образом, клуб из Леверкузена (50 баллов) максимально приблизился к "СБ Лейпцига" (51), который удерживает четвертую позицию в турнирной таблице Бундеслиги.

Добавим, что в 27-м туре "Байер" будет гостить у ФК "Боруссия" М, а "Вердер" - у "Фрайбурга".