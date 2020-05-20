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Агент: Коутиньо счастлив в Мюнхене

Агент: Коутиньо счастлив в Мюнхене
05:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Киа Джурабчиан не исключает любые варианты продолжения карьеры для бразильца.

Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Баварии, однако ничего точно сейчас утверждать нельзя.

Несмотря на то, что 27-летний футболист вряд ли будет куплен мюнхенской командой за 107 миллионов фунтов, агент бразильца этот вариант не исключает полностью.

"Могу сказать, что Коутиньо счастлив в Мюнхене. Ему нравится клуб и профессионализм команды".

"Самое важное для него сейчас – восстановиться от травмы как можно скорее, чтобы помочь своей команде".

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 "Решение о его будущем еще не принято. Как я уже говорил, в такие неопределенные времена сложно строить планы на будущее", — приводит слова агента Goal.com.

Напомним, что права на Коутиньо по-прежнему принадлежат Барселоне.

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Бавария, Футбол, Филиппе Коутиньо.
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