Агент: Коутиньо счастлив в Мюнхене

Новости спорта:Киа Джурабчиан не исключает любые варианты продолжения карьеры для бразильца.

Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Баварии, однако ничего точно сейчас утверждать нельзя.

Несмотря на то, что 27-летний футболист вряд ли будет куплен мюнхенской командой за 107 миллионов фунтов, агент бразильца этот вариант не исключает полностью.

"Могу сказать, что Коутиньо счастлив в Мюнхене. Ему нравится клуб и профессионализм команды".

"Самое важное для него сейчас – восстановиться от травмы как можно скорее, чтобы помочь своей команде".

"Решение о его будущем еще не принято. Как я уже говорил, в такие неопределенные времена сложно строить планы на будущее", — приводит слова агента Goal.com.

Напомним, что права на Коутиньо по-прежнему принадлежат Барселоне.