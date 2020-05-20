Зинченко сдал тест на коронавирус

Новости спорта:"Горожане" проверились перед возможным возобновлением тренировок.

Защитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко в интервью ТК Футбол 1/2/3 прокомментировал возможное возобновление сезона в Англии.

"Я с нетерпением жду возобновления чемпионата. Но исходя из новостей, например, Шотландия завершает чемпионат, то здесь мало кто верит в рестарт АПЛ".

"Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты все негативные. Если у всех все будет в порядке, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе", - сказал Александр.

Напомним, в стане английского Уотфорда выявили три случая заражения коронавирусом.