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Бухарсет примет Евро-2020

Бухарсет примет Евро-2020
10:12 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Бухарест примет Евро-2020 в следующем году.

Бухарест останется одним из мест проведения матчей финального турнира Евро-2020 в следующем году. Во вторник Румынская федерация футбола (FRF) направила письмо-подтверждение на адрес Европейского футбольного союза (УЕФА), подписанное соответствующими министрами. Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса был перенесен с этого лета на будущий год - с 11 июня по 11 июля.

Планировалось, что чемпионат Европы должны принять двенадцать городов в двенадцати странах, но президент УЕФА Александр Чеферин не исключил, что их число уменьшится до девяти. Ранее подтвердил свои организационные амбиции Мюнхен, а в понедельник это сделали Глазго и Бильбао.

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Позиция испанского города, а также столицы Италии Рима считаются сомнительными, так как на это же время в следующем году запланированы другие мероприятия.

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Сборная Украины, Евро, Евро-2020, Евро-2021.
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