Роналду купил землю за 8 миллионов евро под особняк

Новости спорта:Пока он не планирует там жить.

Звездный нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел землю в Лиссабонской Ривьере стоимостью около 8 миллионов евро.

На купленной территории, находящейся в одном из богатых районов Кашкайша, уже начато строительство особняка.

Пока что Роналду не будет жить в этом особняке, но может перебраться туда на постоянной основе после завершения футбольной карьеры.

Португалец владеет бизнесом в своей родной стране, связанным с недвижимостью.

В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 32 матча за Ювентус во всех турнирах, отличившись 25 голами и четырьмя ассистами.