Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А

Известный ресурс Football-Italia составил символическую сборную легионеров Серии А из стран Восточной Европы. В ней оказались два экс-игрока киевского "Динамо" - Андрей Шевченко и Каха Каладзе.
Сборная легионеров Серии А из Восточной Европы:
Вратарь: Самир Ханданович ("Удинезе", "Интер"; Словения);
Защитники: Каха Каладзе ("Милан", "Дженоа"; Грузия), Кристиан Киву ("Рома", "Интер"; Румыния), Синиша Михайлович ("Рома", "Сампдория", "Лацио", "Интер"; Югославия/Сербия);
Полузащитники: Звонимир Бобан ("Милан"; Югославия/Хорватия), Деян Станкович ("Лацио", "Интер"; Югославия/Сербия), Владимир Югович ("Сампдория", "Ювентус", "Лацио", "Интер"; Югославия/Сербия), Павел Недвед ("Лацио", "Ювентус"; Чехия), Деян Савичевич ("Милан"; Югославия/Черногория), Збигнев Бонек ("Ювентус", "Рома"; Польша);
Нападающий: Андрей Шевченко ("Милан"; Украина).
Ранее Шевченко заявил, что мечтает вернуться в "Милан" в качестве тренера.