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Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А

Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
15:20 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:В сборную попал и еще один экс-динамовец – Каха Каладзе.

Известный ресурс Football-Italia составил символическую сборную легионеров Серии А из стран Восточной Европы. В ней оказались два экс-игрока киевского "Динамо" - Андрей Шевченко и Каха Каладзе.

Сборная легионеров Серии А из Восточной Европы:

Вратарь: Самир Ханданович ("Удинезе", "Интер"; Словения);

Защитники: Каха Каладзе ("Милан", "Дженоа"; Грузия), Кристиан Киву ("Рома", "Интер"; Румыния), Синиша Михайлович ("Рома", "Сампдория", "Лацио", "Интер"; Югославия/Сербия);

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Полузащитники: Звонимир Бобан ("Милан"; Югославия/Хорватия), Деян Станкович ("Лацио", "Интер"; Югославия/Сербия), Владимир Югович ("Сампдория", "Ювентус", "Лацио", "Интер"; Югославия/Сербия), Павел Недвед ("Лацио", "Ювентус"; Чехия), Деян Савичевич ("Милан"; Югославия/Черногория), Збигнев Бонек ("Ювентус", "Рома"; Польша);

Нападающий: Андрей Шевченко ("Милан"; Украина).

Ранее Шевченко заявил, что мечтает вернуться в "Милан" в качестве тренера.

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Андрей Шевченко, ФК Милан, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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