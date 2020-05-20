Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе

Новости спорта:Об этом рассказал президент клуба Анхель Торрес

Президент «Хетафе» Анхель Торрес признался, что более 10 лет назад в клубе могли оказаться Лионель Месси и Пеп Гвардиола:

«В дебютный или второй сезон Месси в первой команде мы были очень близки к соглашению о его аренде. Но Франк Райкард в итоге ответил отказом, и мы могли только мечтать об этом.

Однажды спортивный директор «Барселоны» Чики Бегиристайн присутствовал на жеребьевке в Швейцарии. Он предлагал нам отпустить Микаэля Лаудрупа (тренера «Хетафе» на тот момент – прим.) в «Барселону», а на его место назначить Гвардиолу. Поначалу Лапорта совершенно не был впечатлен кандидатурой Пепа».

Ранее сообщалось о том, что в 2006 году Месси мог перейти в «Интер».