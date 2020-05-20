Индзаги подпишет новый контракт с Лацио

Новости спорта:Его зарплата увеличится до 2,5 миллионов.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги вскоре подпишет новый контракт с римским клубом, который будет рассчитан до конца сезона 2022/23.

44-летний специалист будет зарабатывать 2,5 миллионов евро за сезон по новому соглашению, а его полномочия будут расширены. Он принял команду в 2016 году.

Лацио под руководством Симоне Индзаги выступает довольно успешно, из-за чего у тренера образовались хорошие отношения с президентом Орлов Клаудио Лотито.

В нынешнем сезоне под руководством Индзаги римляне впервые в истории клуба выиграли 10 матчей Серии А подряд.

Лацио находится на втором месте турнирной таблицы Серии А, отставая от лидирующего Ювентуса на 1 очко. Чемпионат Италии планируют возобновить в июне.