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Львов проведет товарищеский матч с Минаем

Львов проведет товарищеский матч с Минаем
17:14 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Львов

Новости спорта:Команды готовятся к возобновлению сезона.

Вчера игроки ФК «Львов» успешно прошли тестирование на коронавирус и возобновили тренировки.

Наставник команды Егише Меликян поделился впечатлениями от тренировок и заявил, что у клуба уже запланирован один контрольный матч:

«Мы очень скучали по работе, по этому процессу. Результаты тестов пришли – все здоровы. Мы официально начинаем работать.

Времени мало, а работы много. Надо успевать. Есть определённое волнение. Будем максимально работать. Все хорошо. У всех настроение получше – на карантине было хуже.

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Есть один официально запланированный спарринг – с «Минаем». Ищем еще одного соперника. С «Минаем» сыграем точно, а дальше – посмотрим».

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