Львов проведет товарищеский матч с Минаем

Вчера игроки ФК «Львов» успешно прошли тестирование на коронавирус и возобновили тренировки.
Наставник команды Егише Меликян поделился впечатлениями от тренировок и заявил, что у клуба уже запланирован один контрольный матч:
«Мы очень скучали по работе, по этому процессу. Результаты тестов пришли – все здоровы. Мы официально начинаем работать.
Времени мало, а работы много. Надо успевать. Есть определённое волнение. Будем максимально работать. Все хорошо. У всех настроение получше – на карантине было хуже.
Есть один официально запланированный спарринг – с «Минаем». Ищем еще одного соперника. С «Минаем» сыграем точно, а дальше – посмотрим».