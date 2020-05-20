Лучшие команды Украины проведут спарринги с Рухом

Новости спорта:Гранды УПЛ встретятся с лидером Первой лиги.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил о назначении судейских бригад на товарищеские матчи команд Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги, которые пройдут в период с 22 по 26 мая.

В рамках подготовки к возобновлению футбольного сезона спарринги проведут Динамо и Шахтер. Гранды УПЛ встретятся с лидером Первой лиги — львовским Рухом. Матчи пройдут 22 и 24 мая соответственно.

Товарищеские матчи

22 мая

Минай — ПФК Львов — Ярослав Козык

Динамо — Рух — Евгений Арановский

Александрия — Ворскла — Виктор Копиевский

23 мая

Колос — Олимпик — Сергей Бойко

24 мая

Шахтер — Рух — Николай Балакин

26 мая

Александрия — Черкащина — Виктор Копиевский

Ранее сообщалось, что судьи смогут обслуживать спарринги украинских клубов при условии оплаты их тестирования на коронавирус.

Сегодня правительство Украины поддержало решение по поводу смягчение карантинных ограничений на территории страны с 22 мая. Это дает возможность возобновить спортивные соревнования.

Клубы Favbet Лиги намерены возобновить чемпионат 30 мая. Матчи Первой лиги планируют возобновить 16 июня.