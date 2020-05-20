Матчи Бундеслиги будут начинаться с минуты молчания

Новости спорта:Немецкие футболисты почтят погибших от коронавируса.

Бундеслига и Бундеслига 2 почтят жертв пандемии коронавируса перед матчами следующих туров. Также игроки будут играть с черными повязками, сообщает официальный сайт.

"Распространение коронавируса уже унесло много жизней по всему миру. Немецкий профессиональный футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два игровых дня", - сказал Кристиан Зайферт, пресс-секретарь президиума DFL:

"В то же время следует поблагодарить всех тех, кто занимается медициной, заботой, политикой и многими другими сферами в борьбе с пандемией и ее последствиями. Другие сферы нашей страны неустанно борются с последствиями пандемии", - добавил чиновник.

В Германии зарегистрировано 8 213 случаев смерти от COVID-19. В мире этот показатель достиг отметки в 326 тысяч.