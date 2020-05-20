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Данило Силва: Украина в моем сердце

Данило Силва: Украина в моем сердце
19:39 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Экс-защитник бело-синих Данило Силва рассказал о преданности столичной команде.

Бывший бразильский защитник Динамо Данило Силва, выступающий сейчас за Лос-Анджелес, в интервью Андрею Шахову-младшему для Sport Arena TV рассказал о периоде выступлений за киевский клуб и желании вновь надеть бело-синюю футболку.

«Я на 50% бразилец, на 50% — украинец. Люблю вашу культуру и ваших людей. Украина в моем сердце. Я играл 7 лет за Динамо. Это лучший момент в карьере, это команда номер один для меня. Мой старший сын родился в Украине. И после его рождения сказал жене, что буду держать руку на сердце во время исполнения гимна Украины перед матчами.

А потом уже думал: я четыре года в Украине, я уважаю культуру и людей этой страны, почему бы не делать так. Я люблю Киев и если будет шанс вернуться в Динамо, сделаю это 100% или даже 200%».

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Данило Силва выступал за Динамо с 2010 по 2017 год. Он покинул киевский клуб на правах свободного агента, проведя в общей сложности за команду 210 матчей.

В настоящий момент бразилец является игроком американского Лос-Анджелеса, за который выступает с 2018 года.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Данило Силва.
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