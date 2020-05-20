Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
ЧМ-2021 по хоккею: Канада сыграет с Финляндией и США в группе
ЧМ-2021 по хоккею: Канада сыграет с Финляндией и США в группе

Сезон Серии А должны завершить до 20 августа

Сезон Серии А должны завершить до 20 августа
20:01 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Если соревнования будут прерваны повторно, то чемпионат доиграют в формате плей-офф.

Федерация футбола Италии и представители Серии А и остальных футбольных лиг страны во время сегодняшней встречи обсудили планы завершения текущего сезона.

ФФИ готова возобновить сезон и доиграть профессиональные соревнования. Дедлайн завершения футбольных лиг — 20 августа. Сезон-2020/21 начнется 1 сентября.

Также было принято решение о том, что если соревнования будут прерваны повторно из-за пандемии коронавируса, то чемпионаты будут доиграны в формате плей-офф, чтобы определить клубы, которые повысятся в классе и вылетят в низшие дивизионы.

"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)

Если соревнования будут завершены окончательно, то места в турнирной таблице определят с помощью специальных коэффициентов.

В Италии продлили запрет на проведение спортивных соревнований до 14 июня. Ранее клубы поддержали идею руководства Серии А возобновить чемпионат 13 июня.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с пандемией коронавируса. Лидирует в Серии А — Ювентус. Старая синьора на одно очко опережает Лацио.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
02 Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)
03 Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
04 Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса
05 Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь