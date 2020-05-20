Сезон Серии А должны завершить до 20 августа

Новости спорта:Если соревнования будут прерваны повторно, то чемпионат доиграют в формате плей-офф.

Федерация футбола Италии и представители Серии А и остальных футбольных лиг страны во время сегодняшней встречи обсудили планы завершения текущего сезона.

ФФИ готова возобновить сезон и доиграть профессиональные соревнования. Дедлайн завершения футбольных лиг — 20 августа. Сезон-2020/21 начнется 1 сентября.

Также было принято решение о том, что если соревнования будут прерваны повторно из-за пандемии коронавируса, то чемпионаты будут доиграны в формате плей-офф, чтобы определить клубы, которые повысятся в классе и вылетят в низшие дивизионы.

Если соревнования будут завершены окончательно, то места в турнирной таблице определят с помощью специальных коэффициентов.

В Италии продлили запрет на проведение спортивных соревнований до 14 июня. Ранее клубы поддержали идею руководства Серии А возобновить чемпионат 13 июня.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с пандемией коронавируса. Лидирует в Серии А — Ювентус. Старая синьора на одно очко опережает Лацио.