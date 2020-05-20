Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
ЧМ-2021 по хоккею: Канада сыграет с Финляндией и США в группе
ЧМ-2021 по хоккею: Канада сыграет с Финляндией и США в группе

Гол Милевского не помог Динамо-Брест в матче с БАТЭ

Гол Милевского не помог Динамо-Брест в матче с БАТЭ
21:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Клуб из Борисова не проигрывает уже семь матчей подряд.

Завершился поединок десятого тура чемпионата Беларуси, в котором Динамо-Брест сошлось на своем поле с БАТЭ, занимающего первое место в турнирной таблице.

Гости с первых минут начали подтверждать статус фаворита, а уже на 31-й минуте Драгун конвертировал преимущество в гол. Несмотря на это, БАТЭ оставался лидером недолго. Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский сравнял счет, записав в свой актив третье взятие ворот в нынешнем розыгрыше первенства.

Во втором тайме БАТЭ продолжал создавать больше моментов. Сначала Нехайчик вывел свою команду вперед, а гол Милича установил окончательный результат встречи — 1:3. 

Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)

Динамо-Брест — БАТЭ 1:3

Голы: Милевский, 40 — Драгун, Нехайчик, 73, Милич, 80

Динамо-Брест: Павлюченко, Павловец, Витус, Кики, Кисляк, Савицкий, Нойок (Садовский, 85), Милевский (Быков, 74), Юзепчук, Гордейчук (Кривец, 66), Лаптев.

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич, Волков, Стасевич (Бессмертный, 84), Яблонский, Бага (Виллумссон, 69), Драгун, Нехайчик (Милич, 77), Скавыш.

Предупреждения: Кисляк, Нойок, Павловец, Савицкий, Лаптев — Филипенко, Скавыш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК БАТЭ, Новости футбола, ФК Динамо (Брест), Динамо-Брест — БАТЭ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
02 Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)
03 Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
04 Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса
05 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь