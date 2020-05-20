Тоттенхэм вернет деньги владельцам абонементов

Новости спорта:Или же фанаты смогут посетить бесплатно пять матчей следующего сезона.

Тоттенхэм заверил, что владельцы сезонных абонементов, а также те, кто приобрел билеты на какие-либо из матчей до конца сезона, получат возмещение средств.

Болельщики могут либо запросить возврат средств на кредитную карту, либо же они будут зачтены в качестве частичной оплаты за абонемент на следующую кампанию.

Ранее о такой же схеме объявили два других клуба Премьер-лиги – Манчестер Юнайтед и Эвертон.

Дата возобновления Премьер-лиги пока что неизвестна – возможно, это будет в середине июня. Пока что в лиге зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом. Однако в любом случае все поединки до конца чемпионата пройдут без зрителей.