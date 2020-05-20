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Гвардиола нашел замену Давиду Силве в Милане

Гвардиола нашел замену Давиду Силве в Милане
22:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Алжирский хавбек Милана Исмаэль Беннасер может пополнить стан горожан.

Полузащитник Милана Исмаэль Беннасер предстоящим летом может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Foot Mercato, в услугах 22-летнего алжирца заинтересован Манчестер Сити, который выйдет на трансферный рынок на поиски замены для Давида Силвы.

Несмотря на то, опытный испанец может остаться в стане "горожан", чтобы завершить сезон АПЛ, ранее он заявил о намерениях сменить клубную прописку и принять новый для себя вызов. Контракт Силвы с манчестерским грандом рассчитан до июня этого года.

Что касается Беннасера, то алжирца лично хочет видеть в команде наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола, который, по информации издания, уже обсудил его кандидатуру со своим тренерским штабом.

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В текущем сезоне Исмаэль Беннасер провел 23 матча во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу и заработал 12 предупреждений.

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Футбол, Новости футбола, Исмаэль Беннасер.
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