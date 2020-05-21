Агент Бэйла категорически опроверг переход игрока в МЛС

Новости спорта:Валлиец пока что не планирует переезжать в США.

Агент нападающего Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал информацию о возможном трансфере его клиента в один из клубов МЛС.

Недавно американские СМИ сообщали о том, что услуги валлийца предлагались одному из клубов Восточной конференции, но команда отказалась от идеи с подписанием футболиста.

Барнетт в разговоре с ESPN назвал эти слухи "мусором", заверив, что Гарет не планирует переезжать в США и пока что не готов рассматривать предложения из американской лиги.

В текущем сезоне валлиец провел 14 матчей за "сливочных" в Ла Лиге, забив два гола и отдав две результативные передачи. Его контракт с мадридской командой истекает в июле 2022 года.

Ранее сообщалось, что Бэйл пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с COVID-19 в Уэлльсе и Испании.