Иньеста: Удивляет, что Месси не удалось стать чемпионом мира в 2014 году

Новости спорта:Хавбек заявил, что аргентинец мог добиться большего в футбольном плане.

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста поделился мнением об игре нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"Меня удивляет, что Месси не удалось стать чемпионом мира в 2014 году. В финальном матче против Германии все решили детали. Думаю, если бы они сыграли еще раз, то результат был бы другим".

Также Иньеста отметил, что Барселона не смогла до конца раскрыть свой потенциал, имея в составе Месси.

"Наверное, Барселона с Месси должна была выигрывать Лигу чемпионов чаще, чем четыре раза. Но это футбол. Соперники тоже очень хороши. Надо радоваться тому, что у тебя есть", - приводит слова Андреса Ole.

Напомним, что Месси в составе сборной дошел до финала Чемпионата мира-2014, а также завоевал три серебряные и одну бронзовую медали Кубка Америки. Также форвард в составе Барселоны выиграл четыре Лиги чемпионов - в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.