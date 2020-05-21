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Зидан: Очень рад работать со своими игроками

Зидан: Очень рад работать со своими игроками
09:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Француз прокомментировал выход команды из карантина.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился своим мнением о возвращении команды к тренировкам.

"Эта неделя складывается для нас очень хорошо, так как мы смогли вернуться к тренировкам в небольших группах. Мы можем выполнять больше тактической, физической и технической работы. Команда выглядит неплохо, но на следующей неделе будет еще лучше.

Игроки думают о том, что теперь должны выжать максимум из оставшихся матчей. У нас осталось 11 поединков, и мы должны подготовиться к тому, чтобы завершить сезон сильно.

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Очень рад работать со своими игроками. Это самое важное за последние 60 дней. Мы очень рады вернуться на клубную базу для тренировок", – приводит слова Зидана портал Goal.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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