Полузащитник Милана согласовал контракт с Ромой

Новости спорта:Опытный хавбек Джакомо Бонавентура близок к переходу в римский клуб.

Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура близок к переходу в Рому в летнее межсезонье, сообщает издание Corriere dello Sport.

Опытный хавбек согласовал условия сотрудничества с римским клубом и должен присоединиться к нему на правах свободного агента. По информации источника, зарплата итальянца составит около 2,5 млн евро в год.

Бонавентура выступает в составе Милана с 2014 года, перейдя из Аталанты. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 19 поединков в футболке "россонери", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Рома готова предложить около 20 млн евро за нападающего Эвертона Мойзе Кина.